Mercato - Real Madrid : L'agent de Camavinga met la pression sur Zidane !

Publié le 30 mars 2021 à 11h00 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de son joueur, Jonathan Barnett voit un bel avenir à Eduardo Camavinga en Premier League, malgré l'intérêt du Real Madrid.

Bien qu'il soit moins en vue cette saison, Eduardo Camavinga devrait faire parler de lui cet été. En effet, son contrat au Stade Rennais s'achève en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, un départ deviendra inévitable cet été afin d'éviter de le voir partir libre dans un an. Dans cette optique, le Real Madrid semble être le club le plus actif pour recruter l'international français, mais le club merengue paraît très occupé par les dossiers Mbappé et Haaland. Par conséquent, Eduardo Camavinga pourrait finir par échapper à la Casa Blanca .

Barnett voit Camavinga en Premier League