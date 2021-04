Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma aurait une préférence pour son avenir !

Publié le 1 avril 2021 à 23h15 par B.C.

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat, Gianluigi Donnarumma donnerait encore sa priorité à l’AC Milan, et ce malgré l’intérêt de plusieurs clubs, à l’instar du PSG.

Depuis plusieurs saisons, le PSG suit de près les prestations de Gianluigi Donnarumma, et le retour de Leonardo dans la capitale n’a fait qu’accentuer cet intérêt, d’autant que le portier pourrait plier bagage à l’issue de la saison. En effet, Donnarumma arrive en fin de contrat, et aucun accord n’a encore été trouvé entre l’AC Milan et le joueur, représenté par Mino Raiola. D’après la presse italienne, l’agent de l’international réclamerait un salaire de 10M€ hors primes et commission, tandis que le club rossonero proposerait 7.5M€. Le PSG pourrait alors avoir une ouverture dans ce dossier si Donnarumma ne parvenait pas à trouver un terrain d’entente pour un nouveau bail, mais le gardien aurait un plan précis pour son avenir.

Donnarumma ne s’imaginerait pas partir