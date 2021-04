Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta, Raiola… Cette indication de taille sur l’avenir d’Haaland !

Publié le 1 avril 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait s’attacher les services d’Erling Haaland, Joan Laporta serait optimiste quant à ses chances d’attirer l’international norvégien.

Le feuilleton Erling Haaland a peut-être connu un tournant ce jeudi en milieu de journée. En effet, le père du joueur, Alfie Haaland, et son agent Mino Raiola sont arrivés à Barcelone comme l’a annoncé SPORT avec photos et vidéos à l’appui. Tout indique donc que le FC Barcelone entend mettre un coup d’accélérateur dans le dossier afin de s’attacher ses services, et ce dans un contexte où le buteur du Borussia Dortmund est également cité sur les tablettes du Real Madrid ou encore de Manchester City.

La relation Laporta-Raiola pourrait être la clé pour le Barça !