Mercato - Barcelone : Raiola prêt à partir à la guerre avec Dortmund pour Haaland ?

Publié le 1 avril 2021 à 19h10 par Th.B.

Bien que le Borussia Dortmund ait fait savoir via son directeur sportif ce jeudi qu’un départ d’Erling Braut Haaland n’était pas d’actualité pour cet été, Mino Raiola se serait entretenu avec le BvB pour mettre en place une indemnité de transfert souhaitée.

En coulisse, Mino Raiola semble prendre en main le dossier Erling Braut Haaland. Sous contrat jusqu’en juin 2024 et disposant d’une clause libératoire fixée à 75M€ qui sera active en juin 2022, Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund dès cet été. En effet, son agent lui chercherait un nouveau club et ferait monter les enchères, les clubs faisant la queue pour s’attacher les services de l’international norvégien de 20 ans. Néanmoins, le Borussia Dortmund ne se prépare clairement pas à un départ de son attaquant comme son directeur sportif Michael Zorc l’a assuré ce jeudi à Sport1 . « Hier, j'ai parlé à Mino Raiola. Nous avons clairement indiqué nos intentions. Aucun problème quand Alfie et Mino veulent prendre un bain de soleil sur la mer Méditerranée. Je suis détendu car je sais ce que nous voulons ». De quoi stopper Mino Raiola ?

Raiola aurait démarché le Borussia pour l’indemnité du transfert d’Haaland