Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un énorme coup pour Haaland ? La réponse !

Publié le 1 avril 2021 à 18h45 par Th.B.

Bien que le PSG soit annoncé comme étant une potentielle destination pour Erling Braut Haaland, il n’en serait rien à en croire CBS Sports.

Et si Leonardo lançait les grandes manoeuvres pour Erling Braut Haaland à l’intersaison ? The Transfer Window Podcast révélait dernièrement qu’en raison de l’incertitude qui plane autour de l’avenir de Kylian Mbappé pour qui une prolongation de contrat n’avance pas vraiment, le PSG pourrait se pencher sur le très disputé dossier Haaland. Entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino se serait déjà fait une raison et estimerait que Mbappé quitterait le PSG cet été, soit un an avant l’expiration de son contrat. L’option Haaland plairait particulièrement au coach argentin. Cependant, le PSG ne s’inviterait pas à la fête pour Erling Braut Haaland.

Pas de PSG dans la course pour Haaland