Mercato - Barcelone : Koeman a pris une grande décision dans le dossier Haaland !

Publié le 1 avril 2021 à 10h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces d’Erling Haaland, le club catalan aurait d’ores et déjà identifié son plan B s’il ne parvient pas à recruter l’attaquant norvégien.

Parti à l’Atlético de Madrid l’été dernier, Luis Suarez a laissé un grand vide au FC Barcelone. Et pour cause, malgré de nombreuses pistes étudiées, le club catalan n’est pas parvenu à lui enrôler un successeur en raison de ses moyens financiers limités. En conséquence, le chantier de la succession de l’international uruguayen a été reporté à cet été, et le Barça aurait de grandes ambitions dans cette optique. En effet, les Blaugrana sont annoncés avec instance sur les traces d’Erling Haaland.

Alexander Isak, le plan B à Erling Haaland ?