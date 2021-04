Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 1 avril 2021 à 9h15 par B.C.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone court jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi n’est toujours pas fixé pour son avenir. Le PSG et Manchester City restent à l’affût et pourraient proposer un contrat colossal à l’Argentin pour le convaincre de venir, mais cela ne serait pas la priorité du joueur.

Une page pourrait se tourner cet été. Véritable figure du FC Barcelone depuis près de vingt années, Lionel Messi arrive en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé son bail. Pourtant, Joan Laporta a martelé durant la campagne présidentielle qu’il pouvait convaincre sa star de rester en Catalogne, mais la tâche du nouveau patron blaugrana n’est pas simple, puisque le PSG et Manchester City resteraient à l’affût pour mettre la main sur Lionel Messi. D’après les dernières informations de TV3 , de premières discussions auraient eu lieu entre le Barça et le sextuple Ballon d’Or, mais aucune offre formelle n’aurait encore été formulée alors que le temps presse.

L’ambition avant l’argent pour Messi