Mercato - OM : Le récit poignant de Mandanda sur son transfert à l’OM…

Publié le 1 avril 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il a réalisé la quasi-intégralité de sa carrière dans les rangs de l’OM, Steve Mandanda a rendu un vibrant hommage à Pape Diouf qui avait été à l’origine de son transfert en 2008.

D’abord prêté pour une saison par Le Havre en 2017-2018, Steve Mandanda a fini par être définitivement recruté par l’OM où il s’est très rapidement imposé comme le titulaire indiscutable. Depuis, hormis un parenthèse peu convaincante d’un an à Crystal Palace, le gardien de 36 ans n’a plus jamais quitté le club phocéen, et il le doit en grande partie à Pape Diouf, son ancien président décédé l’année dernière. Et à l’occasion du lancement de la fondation Pape Diouf mercredi, La Provence a d’ailleurs interrogé Mandanda qui est revenu sur les coulisses de son arrivée à l’OM à cette époque.

« C’était une évidence : je devais rejoindre l’OM »