Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste se referme pour Thauvin...

Publié le 1 avril 2021 à 7h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin semble inexorablement se diriger vers un départ.

Si Pablo Longoria a tout fait pour le prolonger, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Florian Thauvin devrait quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Mais son avenir est encore à décider. En effet, si plusieurs clubs semblent s’intéresser à lui, Thauvin les aurait effrayés avec des exigences particulièrement élevées. C’est le cas du Milan AC, qui travaillerait désormais sur d’autres pistes pour oublier l’ailier de l’OM.

Le Milan AC a définitivement oublié Thauvin