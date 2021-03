Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur du LOSC pourrait chambouler les plans de Thauvin !

Publié le 31 mars 2021 à 13h10 par A.M.

Suivi par l'AC Milan depuis de longues semaines, Florian Thauvin se montrerait trop gourmand aux yeux des Rossoneri. Une situation qui pousse le club italien à chercher des alternatives. Et Jonathan Ikoné en serait une.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin semble se montrer gourmand d'un point de vue salarial. Comme l'expliquait Bruno Satin ces derniers jours, le joueur de l'OM réclame des revenus importants. « Je peux vous dire que j'étais dans un grand club européen cette semaine, il demande entre 4M€ et 4,5M€ net par an, et personne n'a envie de lui donner aujourd'hui. Après, même s'il a été pénalisé par son année sans jouer, il a quand même des stats, des chiffres de buts et passes décisives intéressantes, et il n'a que 27 ans », confiait-il ces derniers jours. Et ces exigences auraient refroidi l'AC Milan.

Ikoné plutôt que Thauvin pour l'AC Milan ?