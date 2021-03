Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Vézirian... Cette énorme sortie sur la vente du club !

Publié le 31 mars 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que la vente de l'OM fait grandement parler ces dernières semaines, Mathieu Grégoire, journaliste de L'Equipe, pousse un énorme coup de gueule.

Il y a désormais quelques semaines, Thibaud Vézirian lâchait une bombe sur la vente de l'OM. Sur sa chaîne YouTube , le journaliste assurait que Frank McCourt avait accepté de vendre le club phocéen à Al-Walid bin Talal, tout en ajoutant que le communiqué officiel était prêt à être publié. Problème, non seulement rien a été officialisé, mais surtout l'actuel propriétaire de l'OM ne cesse de démentir les rumeurs de vente, et a même réalisé plusieurs changements en interne qui tendent à penser que Frank McCourt n'est pas sur le départ. Interrogé à ce sujet, Mathieu Grégoire pousse d'ailleurs un sacré coup de gueule concernant la vente de l'OM.

«C’est du foutage de gueule !»