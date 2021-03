Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est déjà fixé pour Rabiot !

Publié le 31 mars 2021 à 7h30 par A.C.

La presse italienne pense qu’Adrien Rabiot pourrait quitter la Juventus cet été, pour rejoindre l’Olympique de Marseille.

C’est une petite bombe qu’ont lâché les médias italiens. Ancien du Paris Saint-Germain désormais à la Juventus, où il semble enfin avoir trouvé sa place, Adrien Rabiot pourrait revenir en Ligue 1. La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que l’Olympique de Marseille serait sur les traces du milieu tricolore pour cet été. Selon le quotidien italien les Bianconeri cherchent à vendre Rabiot et Pablo Longoria pourrait utiliser son réseau en Italie pour l’attirer à l’OM.

La Juventus ne souhaiterait pas vendre Rabiot, mais...