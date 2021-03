Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est relancé pour Florian Thauvin ?

Publié le 31 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé comme le prétendant le plus déterminé à attirer Florian Thauvin à l’issue de son contrat avec l’OM, le Milan AC se serait finalement retiré de la course…

De quoi sera fait l’avenir de Florian Thauvin, qui arrivera au terme de son contrat avec l’OM l’été prochain et semble bien parti pour partir libre ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Pablo Longoria ne s’avoue pas vaincu dans ce dossier et continue de négocier avec l’attaquant français malgré l’intérêt de plusieurs écuries étrangères comme le FC Séville, Leicester ou encore le Milan AC. Et le président de l’OM peut d’ailleurs reprendre espoir…

Le Milan AC aurait lâché Thauvin