Mercato - OM : La porte de sortie pour Payet ?

Publié le 30 mars 2021 à 20h30 par La rédaction

Beaucoup moins performant que la saison dernière, Dimitri Payet n’en reste pas moins un cadre de l’OM. Mais depuis l’arrivée de Sampaoli, les cartes ont été redistribuées, y compris pour les joueurs importants de l’effectif.

A des années lumières de son niveau de la saison dernière, Dimitri Payet vit une saison plus que compliquée sur tous les plans. Au niveau collectif avec des résultats décevants pour l'OM et personnellement avec une influence sur le jeu en baisse, des statistiques assez faibles et un poids scruté à chaque contre-performance. Si les Phocéens ont pu jouer la Ligue des Champions cette saison, c’est en grande partie grâce à l’exercice fantastique de Payet en 2019-2020. Cette année, le Réunionnais n’a jamais retrouvé ses jambes de la période pré-Covid. Et la forme de son équipe n’a pas aidé. Très critiqué en début de saison pour ses performances et sa nonchalance sur le terrain, il a même connu un passage sur le banc de touche. Hormis son doublé sur penalty contre l’Olympiakos, sa campagne de Coupe d’Europe a fait tâche. Le match à Porto notamment, avec son penalty tiré dans le ciel portugais… Depuis le départ d’André Villas-Boas et l’arrivée de Jorge Sampaoli à l'OM, Payet travaille en silence. Et même s’il est légèrement mieux qu’il y a quelques mois, le finaliste de l’Euro 2016 semble encore loin de revenir à son meilleur niveau. Ce qui pourrait lui coûter cher. Malgré sa prolongation de contrat jusqu’en 2024 avec le statut de « Marseillais à vie » offert par Jacques-Henri Eyraud, son aventure olympienne pourrait s’écourter. Son nouvel entraîneur ne fera pas de cadeau, y compris aux cadres de l’effectif, dont Dimitri Payet.

« Même les joueurs sous contrat, ça ne leur fait pas peur »