Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, milliardaires... Nouveau coup de froid pour la vente de l'OM !

Publié le 30 mars 2021 à 15h10 par A.M.

Invité à commenter la situation de l'OM, Denis Balbir estime que Frank McCourt est encore loin de vendre le club phocéen compte tenu des changements intervenus en interne.

Voilà plusieurs semaines que la vente de l'OM fait parler. Il faut dire que Thibaud Vézirian a rapidement insisté sur le fait que Frank McCourt avait accepté de céder le club phocéen à Al-Walid bin Talal. Toutefois, entre temps, rien n'a été officialisé, et Frank McCourt ne cesse de démentir les rumeurs de vente, assurant qu'il est encore là pour longtemps. Mais comme l'explique Denis Balbir, au-delà des mots, ce sont surtout les actions du Bostonien qui jettent un froid sur la vente de l'OM. En effet, l'homme d'affaires américain a bouleversé son organigramme en nommant Pablo Longoria à la présidence et Jorge Sampaoli sur le banc. Et pour le journaliste, ce n'est pas pour vendre le club dans la foulée.

«Je ne crois pas à une vente de Frank McCourt»