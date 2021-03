Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Lukaku… C’est le feu en coulisse !

Publié le 30 mars 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 30 mars 2021 à 18h35

Appréciant le profil d’Erling Braut Haaland, Manchester City et Chelsea donneraient tout pour recruter le Norvégien. Cependant, l’alternative Romelu Lukaku serait également prise en considération alors que le Real Madrid miserait tout sur Haaland.

Et si Erling Braut Haaland pliait bagage cet été, soit un an et demi seulement après son arrivée au Borussia Dortmund ? Sous contrat jusqu’en juin 2024, Haaland aurait déjà fait savoir aux dirigeants du BvB qu’il souhaitait pouvoir bénéficier d’un bon de sortie afin de se lancer un nouveau challenge ailleurs d’après La Cuatro. Et ce n’est pas les options qui manquent. Selon différents médias, Erling Braut Haaland figurerait sur les tablettes des plus grands clubs européens. Du Real Madrid au FC Barcelone en passant par Manchester City, Chelsea, le PSG et Manchester United, tout le monde s’arracherait l’insatiable buteur du Borussia Dortmund. Et pour son agent Mino Raiola, tout serait possible comme il l’a fait savoir à The Athletic ce mardi. « Parfois, il est dans le meilleur intérêt du joueur de bouger quand tout le monde dit qu'il doit rester. Nous verrons donc ce qui se passe. Ce garçon, j'en suis convaincu à 100 % et tout le monde en est convaincu, peut aller dans n'importe quel club, où il veut, déjà à ce niveau. Et il aurait pu le faire l'année dernière ». Néanmoins, alors qu’il est annoncé en Espagne que Haaland voudrait arborer la tunique du Real Madrid la saison prochaine, la Premier League ne compterait pas laisser le champ libre au champion d’Espagne, et en particulier Manchester City et Chelsea.

City et Chelsea ne lâcheraient rien pour Haaland

Selon les informations divulguées par Eurosport UK , Manchester City et Chelsea prévoiraient d’aller au bout de leur idée concernant la course à la signature d’Erling Braut Haaland. En effet, le Norvégien serait perçu comme étant une signature prioritaire en attaque pour le prochain mercato. Le Borussia Dortmund réclamerait une somme avoisinant les 180M€ pour Haaland. Pas de quoi calmer les ardeurs des deux cadors de Premier League. Chelsea se serait lancé sur les traces d’un attaquant depuis un bon moment lorsque Manchester City chercherait à remplacer Sergio Agüero dont le départ a été officialisé par les Skyblues lundi soir cet été, moment où son contrat sera arrivé à expiration. Dans l’esprit de Pep Guardiola, Erling Braut Haaland serait l’attaquant parfait pour maximiser le potentiel de l’effectif de Manchester City et des multiples occasions que les joueurs de Guardiola se créent cette saison. Néanmoins, que ce soit du côté de City ou de Chelsea, une grosse alternative serait prise en considération en cas d’échec pour Haaland.

Lukaku en plan B ?