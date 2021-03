Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine star du projet QSI est déjà ciblée !

Publié le 31 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Sergio Agüero quittera gratuitement Manchester City en fin de saison, le PSG serait passé à l’action en lui formulant une offre de contrat.

C’est désormais officiel : Sergio Agüero ne portera plus les couleurs de Manchester City à l’issue, et après dix ans de collaboration avec les Skyblues , le buteur argentin partira libre au terme de son contrat en juin prochain. Plusieurs prétendants de renom sont déjà annoncés sur les traces d’Agüero comme le FC Barcelone, la Juventus ou encore le PSG qui pourrait perdre des éléments tels que Kylian Mbappé ou Mauro Icardi lors du prochain mercato. Et Leonardo est passé à l’action…

Le PSG a fait une offre pour Agüero

Comme l’a révélé Foot Mercato mardi, le PSG fait partie des écuries ayant déjà fait parvenir à Sergio Agüero une offre de contrat de cinq ans, et souhaite donc faire du buteur argentin l’une de ses prochaines stars. Méfiance tout de même, puisque l’Inter Milan, Chelsea ou encore Manchester United seraient également passés à l’action pour Agüero.