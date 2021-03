Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une très grosse décision du Barça pour Sergio Agüero ?

Publié le 31 mars 2021 à 0h15 par La rédaction

Ayant annoncé son futur départ de Manchester City, Sergio Agüero se cherche désormais un nouveau club. Et alors que le PSG et Barcelone seraient à la lutte pour l'Argentin, les Blaugrana pourraient finalement laisser leur place. Explications.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe ce lundi. En fin de contrat en juin prochain avec Manchester City, Sergio Agüero ne prolongera pas avec les Citizens . Arrivée en 2011, l’Argentin a fait partie du renouveau du club mancunien à l’échelle européenne. Après 10 saisons de bons et loyaux services, l’Argentin fera ses adieux à la fin de l'exercice 2020-2021. Mais cela fait surtout le bonheur des courtisans de l’attaquant de 32 ans, comme la Juventus, le FC Barcelone ou le PSG. Leonardo aurait d'ailleurs des raison d'y croire...

D'autres priorités qu'Agüero côté Barcelone