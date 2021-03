Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale se dessine pour Aguero !

Publié le 30 mars 2021

En fin de contrat avec Manchester City, qu’il quittera d’ailleurs à la fin de la saison, Sergio Aguero attise énormément de convoitises.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs mois déjà, c’est désormais officiel. Sergio Aguero quittera Manchester City à la fin de son contrat, en juin prochain. « Je continuerai de faire de mon mieux pour le reste de la saison pour gagner plus de titres et apporter plus de joie aux fans » a tout récemment annoncé l’attaquant argentin, via son compte Twitter. « Ensuite, une nouvelle étape avec de nouveaux défis commencera et je suis prêt à les affronter avec la même passion et le même professionnalisme, comme je l’ai toujours fait pour continuer à concourir au plus haut niveau ». A 32 ans, Aguero semble toutefois décidé à continuer à évoluer au plus haut niveau.

Aguero étudierait déjà les offres de la Juve, du PSG et du Barça