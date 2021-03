Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Agüero sort du silence pour son avenir !

Publié le 29 mars 2021 à 22h15 par La rédaction

Manchester City a annoncé ce lundi soir le départ de Sergio Agüero à l'issue de la saison. L’Argentin, lui, a pris la parole, affirmant être prêt pour le nouveau défi qui l’attend.

Après dix ans passés à Manchester City, Sergio Agüero ne sera plus un Citizen la saison prochaine, comme annoncé par le club mancunien ce lundi soir. Son contrat arrive à expiration en juin prochain et l’attaquant de 32 ans ne prolongera pas avec les Skyblues . Une véritable aubaine pour les courtisans de l’Argentin, dont le FC Barcelone et le PSG, qui ont désormais la voie libre pour s’attacher ses services. Alors que la nouvelle destination de Sergio Agüero est encore inconnue, ce dernier a pris la parole pour évoquer son avenir.

« Une nouvelle étape avec de nouveaux défis commencera et je suis prêt à les affronter avec la même passion »

Très déterminé, Sergio Agüero a expliqué dans un long message sur son compte Twitter être prêt pour le prochain défi qui l’attendra : « J e continuerai de faire de mon mieux pour le reste de la saison pour gagner plus de titres et apporter plus de joie aux fans. Ensuite, une nouvelle étape avec de nouveaux défis commencera et je suis prêt à les affronter avec la même passion et le même professionnalisme, comme je l’ai toujours fait pour continuer à concourir au plus haut niveau. »