Mercato : PSG, Barcelone… Cette bombe lâchée sur l’avenir de Sergio Agüero !

Publié le 29 mars 2021 à 21h15 par B.C. mis à jour le 29 mars 2021 à 21h19

Alors que Sergio Agüero arrive en fin de contrat avec Manchester City, le club anglais a annoncé ce lundi soir le départ de son attaquant.

Arrivé à Manchester City en 2011, Sergio Agüero a contribué au renouveau du club anglais. Mais à 32 ans, l’international argentin arrive à un moment-charnière de sa carrière. Son contrat arrive en effet à expiration, et plusieurs clubs sont intéressés par ses services. Proche de Lionel Messi, Sergio Agüero est notamment dans le viseur du FC Barcelone, mais également du Paris Saint-Germain d’après la presse anglaise. Leonardo souhaite miser en priorité sur des joueurs libres et verrait d’un bon oeil l’arrivée de l’Argentin.

City annonce le départ d’Agüero