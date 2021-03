Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Sampaoli changent la donne pour la vente du club !

Publié le 31 mars 2021 à 4h00 par A.M.

Malgré les rumeurs entourant la vente de l'OM, Denis Balbir assure que Frank McCourt ne donne pas l'impression d'être sur le point de vendre, comme en témoignent les récents changements à Marseille.

Depuis l'annonce de Thibaud Vézirian, qui a assuré que Frank McCourt avait accepté de vendre l'OM à Al-Walid bin Talal, les démentis se sont enchainés, non seulement au sein du club marseillais, mais également par plusieurs médias. Il faut dire que le Bostonien vient d'entreprendre de grands changements dans l'organigramme avec le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence et la nomination de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM. Et pour Denis Balbir, ce n'est pas le signe d'une vente prochaine.

«Le club vient de procéder à de gros changements dans l’organigramme»