Mercato - PSG : Koeman a bien jeté son dévolu sur une piste de Leonardo !

Publié le 31 mars 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait en quête d’un nouvel homme afin de renforcer son milieu de terrain, le club catalan serait bien intéressé par le profil de Georginio Wijnaldum, également ciblé par le PSG.

Les chantiers seront nombreux pour le FC Barcelone au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, en plus de devoir recruter un nouvel avant-centre à même de succéder à Luis Suarez un an après son départ à l’Atlético de Madrid, le club catalan pourrait cherchait à se renforcer en défense ainsi qu’au milieu de terrain. Et dans cette optique, le Barça partage avec le PSG un vif intérêt pour Georginio Wijnaldum, qui arrivera au terme de son contrat à Liverpool le 30 juin prochain et qui voit son nom être lié aux Blaugrana depuis l’été dernier lors de la prise de fonction de Ronald Koeman.

Georginio Wijnaldum serait une option crédible pour le Barça !