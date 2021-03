Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça veut griller la priorité au PSG sur un dossier colossal...

Publié le 31 mars 2021 à 9h00 par Th.B.

En quête d’un nouvel attaquant afin d’enfin boucler la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone serait prêt à marcher sur les plates bandes du PSG dans le dossier Harry Kane. Explications.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino penserait à Harry Kane. C’est en effet l’information que divulguait The Daily Mirror ces dernières semaines. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Mbappé n’aurait toujours pas donné son accord à Leonardo pour une potentielle prolongation et prévoirait même de plier bagage cet été. Pour le Real Madrid ou un autre club ? Le suspense reste à son comble. En ce qui concerne le dossier Kane, le PSG serait contraint de se frotter à la concurrence.

Le FC Barcelone s’inviterait à la fête pour Kane