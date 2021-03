Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme bien pour Lautaro Martinez !

Publié le 31 mars 2021 à 1h30 par T.M.

Au FC Barcelone, on aurait visiblement pas oublié Lautaro Martinez. Et pour le buteur de l’Inter Milan, la machine aurait été relancée…

A la recherche d’un buteur de renom pour cet été, le FC Barcelone espère notamment pouvoir recruter Erling Braut Haaland. Toutefois, alors que l’arrivée du Norvégien ne sera pas une mince affaire, d’autres alternatives existeraient en Catalogne. Ce mardi, RAC1 a ainsi relancé le feuilleton Lautaro Martinez, assurant que le Barça pensait toujours au buteur de l’Inter Milan. Annoncé l’été dernier comme le successeur de Luis Suarez, l’Argentin pourrait enfin débarquer au Camp Nou, notamment dans le cadre d’un échange de joueurs.

Cette fois, c’est la bonne ?