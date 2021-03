Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah ferait monter la pression !

Publié le 31 mars 2021 à 1h15 par Th.B.

Kylian Mbappé serait toujours sur le départ, sa prolongation n’ayant pas été encore réglée. Le PSG songerait à Mohamed Salah pour le remplacer. Cependant, cette option s’avérerait inaccessible.

Le PSG, dans le cadre de la potentielle succession de Kylian Mbappé, chercherait à recruter Mohamed Salah. C’est en effet ce que The Transfer Window Podcast assurait la semaine dernière. Ne voyant pas de progrès être réalisés auprès du clan Mbappé pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, les propriétaires du PSG apprécieraient la valeur ajoutée sportive et marketing de Mohamed Salah. Cependant, la piste Salah pourrait ne rien donner selon la presse anglaise.

Le clan Salah ferait monter les enchères !