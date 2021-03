Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale a reçu un message très clair pour son avenir !

Publié le 30 mars 2021 à 23h30 par La rédaction

Alors qu'il est en prêt du côté de Tottenham et que son contrat avec le Real Madrid court jusqu'en juin 2022, Gareth Bale devrait se chercher un nouveau club cet été. Les Merengue lui auraient confirmé qu'il n'aura aucun temps de jeu la saison prochaine.

Le torchon brûle à nouveau entre le Real Madrid et Gareth Bale. Le Gallois est arrivé en prêt à Tottenham l’été dernier, histoire de retrouver du temps de jeu avant l’Euro 2021 alors qu’il n’était plus utilisé par Zinédine Zidane chez les Merengue . Mais avec le salaire assez conséquent du joueur et l’absence d’option d’achat, il semble très peu probable de voir l’ailier de 31 ans rester chez les Spurs la saison prochaine. Ainsi, un retour à la Casa Blanca se dessinerait petit à petit pour Gareth Bale. Néanmoins, le joueur ne devrait pas s’éterniser dans le club de la capitale espagnole.

Bale devra se chercher un nouveau club cet été