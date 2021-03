Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Agüero... Ce terrible scénario pour Leonardo

Publié le 30 mars 2021 à 23h15 par A.D.

La Juventus serait à la lutte avec le PSG et le FC Barcelone pour le recrutement de Sergio Agüero. La Vieille Dame envisagerait de s'offrir El Kun pour convaincre Cristiano Ronaldo de rester à Turin.

Engagé jusqu'au 30 juin avec Manchester City, Sergio Agüero connait déjà son sort. Ce lundi soir, les Citizens ont annoncé officiellement que l'international argentin ne sera pas retenu à l'issue de la saison. En d'autres termes, Sergio Agüero ne renouvellera pas avec le club mancunien et devra se trouver un nouveau club dès cet été. Et heureusement pour le numéro 10 de Manchester City, les prétendants ne manqueraient pas. Alors que le PSG et le Barça seraient sur les traces de Sergio Agüero, la Juve aurait également coché le nom du Kun , et ce, pour Cristiano Ronaldo.

La Juve compterait sur Agüero pour retenir Ronaldo