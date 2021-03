Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros retour de flamme pour Lautaro Martinez !

Publié le 30 mars 2021 à 19h00 par T.M.

A la recherche d’un attaquant de pointe pour cet été, le FC Barcelone reviendrait à la charge pour Lautaro Martinez, l’attaquant de l’Inter Milan.

L’été dernier, le FC Barcelone n’avait pas réussi à remplacer Luis Suarez. Aujourd’hui, recruter un numéro 9 est la grande priorité des Blaugrana et les pistes sont différentes pour répondre à ce besoin. Elu président, Joan Laporta rêve d’Erling Braut Haaland, bien que cela soit compliqué. De son côté, Ronald Koeman espère toujours retrouver Memphis Depay, son ancien protégé en sélection qu’il attend depuis l’été dernier. De plus, le Barça serait également à l’affût pour Sergio Agüero, qui va quitter Manchester City. Et il ne faudrait pas oublier Lautaro Martinez, dans le viseur des Blaugrana depuis près d’un an désormais.

Lautaro Martinez enfin à Barcelone ?