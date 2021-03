Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les demandes colossales de Florian Thauvin...

Publié le 27 mars 2021 à 18h10 par A.M.

En fin de contrat à l'OM, Florian Thauvin discute avec d'autres clubs pour son avenir, mais ses exigences salariales refroidissent la plupart des clubs intéressés.

L'avenir de Florian Thauvin est en enjeu majeur pour l'Olympique de Marseille. Et pour cause, les contrat de l'international français s'achève en juin prochain, et s'il ne prolonge pas, il pourra partir libre dès cet été. Il d'ailleurs autorisé à négocier avec le club de son choix afin de s'y engager en vue de la saison prochaine. Et le joueur de l'OM discute déjà avec d'autres clubs, mais pour le moment, ses exigences salariales bloquent les négociations.

«Thauvin demande entre 4M€ et 4,5M€ net par an»