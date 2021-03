Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme annonce qui relance l'avenir d'Haaland !

Publié le 31 mars 2021 à 12h00 par A.M.

Interrogé sur une éventuelle arrivée d'Erling Braut Haaland à la pointe de l'attaque du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge ferme clairement la porte, rappelant qu'avec Robert Lewandowski, les Bavarois possèdent le meilleur joueur du monde à ce poste.

En général, lorsqu'un joueur explose en Bundesliga, l'ombre du Bayern Munich plane rapidement au-dessus de lui. En effet, le club bavarois ne manque jamais l'occasion de recruter un talent du Championnat allemand. Le dernier en date n'est autre que Dayot Upamecano. Le défenseur du RB Leipzig s'engagera en faveur du Bayern cet été. Par conséquent, compte tenu des prestations éblouissantes d'Erling Braut Haaland avec le Borussia Dortmund, l'idée de voir les Munichois passer à l'action semble évidente. Et pourtant, Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern, assure qu'il ne tentera rien avec le Norvégien cet été. Et pour cause, un certain Robert Lewandowski est déjà bien installé.

Le Bayern ne veut pas d'Haaland