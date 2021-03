Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane bientôt remplacé par une autre légende du club ?

Publié le 31 mars 2021 à 9h30 par A.M.

Compte tenu de la réussite du parcours de Zinedine Zidane, le Real Madrid pourrait s'en inspirer pour succéder au technicien français en nommant Raul sur le banc du club merengue.

Quel sera l'avenir de Zinedine Zidane ? Comme en 2018, quelques mois avant sa démission, il semble encore prématuré d'affirmer qu'il restera ou non sur le banc du Real Madrid. Mais alors que le contrat du technicien français s'achève en juin 2022, aucune option ne semble écartée. L'ancien numéro 10 des Bleus faisait d'ailleurs lui-même par de ses doutes récemment en conférence de presse : « Je vis au jour le jour. Je ne planifie rien du tout. Vous pouvez signer 10 ans ici et lendemain, vous êtes dehors. Et à l'inverse, vous pouvez signer pour un an et rester longtemps. Je suis animé par le quotidien et le reste, ce sont des discussions dans lesquelles je ne peux rien dire ». Une situation qui pousse Florentino Pérez à envisager tous les scenarii possibles.

Raul impressionne au Real Madrid