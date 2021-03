Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en action pour ce crack du Real Madrid ? La réponse !

Publié le 31 mars 2021 à 9h15 par A.D.

Pour laisser filer Kylian Mbappé vers le Real Madrid, Leonardo serait prêt à accepter un échange avec Vinicius Jr. Toutefois, le directeur sportif du PSG n'aurait pas encore approché la pépite brésilienne, qui voudrait rester à la Maison-Blanche.

Depuis l'éclosion de Kylian Mbappé à l'AS Monaco, le Real Madrid voudrait à tout prix s'offrir les services du Français. Devancé par le PSG à l'été 2017, le club emmené par Zinedine Zidane serait toujours aussi déterminé à recruter le champion du monde français, et il devrait mettre le paquet l'été prochain pour parvenir à ses fins. De son côté, Leonardo ne serait pas vraiment emballé par l'idée de laisser filer Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Toutefois, s'il était contraint d'abdiquer, le directeur sportif du PSG réclamerait une somme proche de 250M€ selon les dernières indiscrétions d' ABC . Et pour baisser ce prix, seul un échange avec Vinicius Jr pourrait convenir à Leonardo, car il serait un grand fan de la pépite brésilienne. Mais en tous les cas, le PSG n'aurait pas bougé ses pions en ce qui concerne le jeune attaquant du Real Madrid (20 ans) pour le moment.

Leonardo n'aurait pas bougé son petit doigt pour Vinicius Jr