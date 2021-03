Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 250M€ en discussion pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 mars 2021 à 16h30 par T.M.

Aujourd’hui plus que jamais, Kylian Mbappé se rapprocherait d’un départ vers le Real Madrid à la fin de la saison. Et certains détails de cette future opération viennent d’être dévoilés.

Et si le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé était enfin connu ? Cela fait maintenant plusieurs semaines que le joueur du PSG réfléchit à son avenir et tout le monde attend de savoir s’il va prolonger ou préférer partir à la fin de la saison. Et visiblement, la réponse serait tombée en coulisse. En effet, selon les informations dévoilées par ABC ce mardi, Mbappé et son père, Wilfried, auraient clairement prévenu la direction parisienne pour la suite : il ne prolongera pas avec le PSG. Ayant déjà refusé 3 propositions pour signer un nouveau contrat dans la capitale, le champion du monde aurait décliné une 4ème et dernière offre des Parisiens, expliquant qu’il voulait désormais aller au Real Madrid. Une dure réalité pour le PSG, mais Nasser Al-Khelaïfi aurait visiblement accepté cela puisque le président parisien assumerait désormais le fait de perdre son joyau d’ici quelques mois.

250M€ ou Vinicius Jr dans la balance !