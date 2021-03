Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste surprenante dans le viseur de Leonardo ?

Publié le 30 mars 2021 à 15h45 par A.D.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de la Sampdoria, Emil Audero aurait alarmé Leonardo. Selon la presse italienne, le directeur sportif du PSG verrait d'un bon oeil le recrutement du gardien de 24 ans.

Leonardo serait en quête d'un nouveau gardien et aurait déjà identifié plusieurs cibles. En effet, le directeur sportif du PSG aurait inscrit les noms de Gianluigi Donnarumma, d'Hugo Lloris, de David De Gea et d'Illan Meslier sur ses tablettes. Et malgré toutes ces cibles déjà trouvée, Leonardo n'aurait pas arrêté ses recherches. Comme l'a indiqué La Repubblica , le dirigeant du PSG viendrait de cocher un tout nouveau profil.

Emil Audero dans le viseur de Leonardo ?