Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une terrible bombe sur Kylian Mbappé !

Publié le 30 mars 2021 à 16h10 par T.M.

Restera, ne restera pas ? A en croire les informations en provenance d’Espagne, il serait désormais acté que Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de la saison.

Pour Leonardo et le PSG, la grande priorité est de continuer avec Neymar et Kylian Mbappé et les prolonger. Concernant la star brésilien, le nouveau contrat serait quasiment acté et l’officialisation pourrait tomber d’ici peu. En revanche, pour le Français, la situation est bien différente. Cela fait maintenant que Mbappé est en pleine réflexion et le flou est le plus total. Mais l’heure du dénouement serait proche. Et ce mardi, ABC croit savoir quel devrait être le destin de Kylian Mbappé et visiblement, l’avenir s’écrirait très loin du PSG.

Mbappé ne veut pas prolonger et souhaite partir !