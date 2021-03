Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas monte au créneau sur l’avenir de Rudi Garcia !

Publié le 30 mars 2021 à 15h42 par La rédaction mis à jour le 30 mars 2021 à 15h46

Alors que Rudi Garcia arrive en fin de contrat à l’OL et pourrait ne pas être conservé, Jean-Michel Aulas a fait le point sur l’avenir de son entraîneur.