Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar monte en pression pour Kylian Mbappé !

Publié le 31 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que la presse espagnole a récemment indiqué que Zinedine Zidane aurait contacté Kylian Mbappé pour l’inciter à rejoindre le Real Madrid, les hautes instances du PSG n’auraient pas du tout apprécié ces méthodes.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé est actuellement en pleine réflexion pour son avenir. Leonardo fait le forcing en coulisses pour le convaincre de prolonger son bail, tandis que le Real Madrid, qui le courtise depuis longtemps, tente par tous les moyens de convaincre l’attaquant français. El Confidencial a récemment indiqué que Zinedine Zidane aurait même contacté Mbappé au téléphone durant cette trêve internationale afin de lui indiquer qu’il restait la grande priorité du Real Madrid, et cette information est revenue aux oreilles du PSG….

Le PSG en colère après le Real Madrid

En effet, comme l’a annoncé RMC Sport mardi, les hautes instances du PSG seraient très mécontentes de ces révélations et auraient même fondées en interne que si ces dernières s’avéraient exactes, elles seraient très graves. De plus, on estime au PSG que si Mauricio Pochettino avait agi de la même manière avec une star du Real Madrid, le club espagnol n’aurait pas du tout apprécié. Reste désormais à savoir ce qu’en pensera Kylian Mbappé…