Mercato - PSG : Les agissements de Zidane avec Mbappé agacent le PSG !

Publié le 30 mars 2021 à 17h45 par A.C.

Les dernières informations de la presse espagnole concernant Kylian Mbappé ne semblent pas du tout plaire au Paris Saint-Germain.

De très nombreuses spéculations courent au sujet du mercato estival du Real Madrid, avec notamment Erling Haaland. Mais Zinedine Zidane a tenu à rassurer Kylian Mbappé ! El Confidencial a en effet récemment révélé que le coach madrilène aurait eu une conversation secrète avec l’attaquant du Paris Saint-Germain. Il lui aurait notamment expliqué qu’il reste la priorité numéro un du Real Madrid cet été, devant donc le prodige du Borussia Dortmund. Ces informations semblent d’ailleurs être arrivées aux oreilles du PSG...

Le PSG n’apprécie pas du tout la stratégie de Zidane