Mercato - Real Madrid : Haaland, Pogba... Mino Raiola prévient Zidane

Publié le 30 mars 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Très en vue du côté du Borussia Dortmund et de Manchester United, Erling Haaland et Paul Pogba susciteraient l'intérêt du Real Madrid. Interrogé sur ses deux protégés, Mino Raiola a fait passer un message clair à Zinedine Zidane.

Contraint de rester discret lors des deux dernières fenêtres de transferts, Zinedine Zidane prévoirait de mettre le paquet cet été pour renforcer son effectif. Dans cette optique, le coach du Real Madrid aurait plusieurs noms en tête pour apporter du sang neuf à son équipe et redorer le blason merengue. Parmi les cibles étudiées par la Maison-Blanche , Erling Braut Haaland et Paul Pogba seraient appréciés particulièrement par Zinedine Zidane. Si le buteur du Borussia Dortmund a encore un engagement longue durée avec son club, la voie pourrait se libérer pour le technicien français si les Allemands ne se qualifient pas pour la prochaine Ligue des Champions. En ce qui concerne La Pioche , elle sera en fin de contrat le 30 juin 2022 et Manchester United pourrait être dans l'obligation de le vendre cet été pour ne pas le voir partir gratuitement un an plus tard. Agent d'Erling Haaland et de Paul Pogba, Mino Raiola s'est prononcé sur leur situation, en commençant par celle de la pépite norvégienne.

«Ce garçon peut aller dans n'importe quel club, où il veut»

« Avec (Erling) Haaland, tout le monde avait tort. Il a fait les choses beaucoup plus vite que ce que tout le monde imaginait. Haaland est en avance sur son propre développement. Il est en avance sur son propre calendrier. Parfois, le meilleur intérêt du joueur est de ne pas bouger quand tout le monde dit qu'il doit bouger. Et parfois, il est dans le meilleur intérêt du joueur de bouger quand tout le monde dit qu'il doit rester. Nous verrons donc ce qui se passe. Ce garçon, j'en suis convaincu à 100 % et tout le monde en est convaincu, peut aller dans n'importe quel club, où il veut, déjà à ce niveau. Et il aurait pu le faire l'année dernière » , a précisé Mino Raiola lors d'un entretien accordé à The Athletic . Au cours de la même interview, l'agent de 53 ans a, dans la foulée, évoqué le cas de Paul Pogba.

«Je pourrais prendre mon neveu de cinq ans et trouver un club pour Paul»