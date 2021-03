Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut absolument libérer un énorme salaire !

Publié le 31 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par l’OM au Genoa qui envisage d’ailleurs de le recruter définitivement l’été prochain, Kevin Strootman en sera en aucun cas retenu par Pablo Longoria qui cherche à s’en débarrasser.

Considéré comme l’un des plus gros flops du projet McCourt à l’OM en raison de son prix d’achat (25M€ en 2018) et son imposant salaire (4,5M€ par an), Kevin Strootman est plus que jamais poussé vers la sortie par Pablo Longoria ! Le président de l’OM a réussi à se soulager d’une partie de son salaire en le prêtant au Genoa cet hiver, et selon les dernières révélations de la presse italienne, le club de Serie A envisage même un transfert définitif de Strootman l’été prochain. Mathieu Grégoire, journaliste de L’Equipe , a indiqué à Football Club de Marseille que Longoria ferait tout pour boucler ce départ.

« Longoria le laissera partir libre »