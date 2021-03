Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça chauffe dans le feuilleton Kevin Strootman !

Publié le 29 mars 2021 à 11h10 par Th.B.

Devenu presque indésirable à l’OM où il percevait l’un des salaires les plus importants, Kevin Strootman aurait des chances de rester au Genoa où il a été prêté cet hiver.

Kevin Strootman ne figurait plus dans le projet sportif de l’OM au vu de l’utilisation d’André Villas-Boas avant que ce dernier ne soit mis à pied puis remplacé par Jorge Sampaoli. Malgré le changement d’entraîneur, la donne resterait la même et le mot d’ordre serait clair à l’OM : une vente de Strootman cet été qui fait partie des joueurs les mieux payés du club phocéen. Prêté au Genoa depuis cet hiver jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat. Et bien que Pablo Longoria n’ait pas pu inclure de garantie de transfert définitif dans le deal avec le pensionnaire de Serie A, Strootman serait susceptible de poursuivre son aventure à Gênes outre la période de son prêt.

Le Genoa donne le ton pour Kevin Strootman