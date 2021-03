Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Très grande nouvelle pour l’avenir de Kevin Strootman !

Publié le 28 mars 2021 à 8h15 par T.M.

Alors que Kevin Strootman est actuellement prêté sans option d’achat par l’OM au Genoa, cela pourrait bien se transformer prochainement en transfert définitif.

Durant le dernier mercato hivernal, Pablo Longoria a réussi là où l’OM n’avait jamais réussi : trouver un point de chute à Kevin Strootman. En effet, pendant de longs mois, les Phocéens avaient tenté de se débarrasser du Néerlandais, qui était un véritable poids pour les finances du club avec son salaire XXL tandis que sur le terrain, il enchainait les déceptions. Tout s’est donc résolu en janvier, du moins pour quelques mois, puisque Strootman a été prêté jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat, au Genoa, qui prend en charge une partie de son salaire. Et pour l’ancien de l’AS Rome, l’expérience se passe tellement bien qu’elle pourrait durer plus longtemps que prévu.

Le Genoa ouvre les discussions !

Cet été, Pablo Longoria cherchera à se séparer définitivement de Kevin Strootman et cela pourrait finalement être plus facile que prévu. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, la direction du Genoa aurait ouvert les discussions avec l’OM afin du faire du prêt du Néerlandais un transfert définitif. Malgré le salaire colossal de Strootman, le club italien voudrait poursuivre l’aventure avec le milieu de terrain. A voir maintenant quels pourraient être les termes de cet accord entre l’OM et le Genoa.