Mercato - OM : Pablo Longoria va réaliser un nouveau miracle !

Publié le 28 mars 2021 à 4h15 par A.M.

Prêté au Genoa cet hiver, Kevin Strootman pourrait bien être définitivement transféré au sein du club italien. Une aubaine pour l'OM.

« Un transfert définitif de Kevin Strootman ? Avec Pablo (Longoria) et Kevin (Strootman), on s’est dit qu’on s’y penchera chemin faisant, or, j’ai la sensation, qu’il va vite être de nouveau suivi par des clubs importants . » Directeur sportif du Genoa, Francesco Marroccu affichait récemment son optimisme pour Kevin Strootman, prêté cet hiver par l'OM. Mais alors que le Néerlandais semble enfin retrouver son niveau, la concurrence prend forme. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria qui cherchera à vendre son milieu de terrain.

Le départ de Strootman se confirme