Mercato - PSG : Leonardo veut ruiner les plans du Barça avec Agüero !

Publié le 31 mars 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que Manchester City et Sergio Agüero ont annoncé que leurs chemins se sépareront en fin de saison, le PSG aurait bel et bien l’intention de tenter d’attirer l’Argentin.

Une page de l’histoire de Manchester City se tournera le 30 juin prochain. En effet, à cette date, Sergio Agüero quittera les Citizens au terme de son contrat comme l’ont annoncé les deux parties ce lundi. Et désormais, toute la question est de savoir où pourra bien rebondir celui qu’on surnomme El Kun . Ces dernières heures, deux destinations émergent avec insistance dans cette optique. Tout d’abord le FC Barcelone, en quête d’un nouvel avant-centre depuis le départ de Luis Suarez l’été dernier à l’Atlético de Madrid, mais aussi le PSG. Et visiblement, le club de la capitale aurait bel et bien l’intention de tenter sa chance dans le dossier…

Le PSG serait fortement intéressé par Sergio Agüero