Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier tournant dans le feuilleton Aguero ?

Publié le 31 mars 2021 à 1h45 par A.C.

Sergio Aguero, qui va quitter Manchester City au terme de son contrat en juin prochain, attise de plus en plus de convoitises.

A 32 ans, il reste un attaquant de très haut niveau. Sergio Aguero a enfin officialisé son départ de Manchester City au terme de la saison, après dix années passées à en défendre les couleurs. « Je continuerai de faire de mon mieux pour le reste de la saison pour gagner plus de titres et apporter plus de joie aux fans » a expliqué l’attaquant argentin, via son compte Twitter. « Ensuite, une nouvelle étape avec de nouveaux défis commencera et je suis prêt à les affronter avec la même passion et le même professionnalisme, comme je l’ai toujours fait pour continuer à concourir au plus haut niveau ». Plusieurs clubs seraient déjà sur le coup, puisque selon ESPN Aguero étudierait actuellement des offres du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone et de la Juventus.

Aguero trop cher pour la Juventus