Mercato - Barcelone : Enorme rebondissement pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 30 mars 2021 à 20h00 par T.M.

N’ayant toujours pas fait de choix pour son avenir au FC Barcelone ou ailleurs, Lionel Messi viendrait toutefois de refermer une porte.

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi devrait prochainement s’asseoir autour d’une table avec Joan Laporta pour discuter prolongation. Mais la question que tout le monde se pose c’est si le nouveau président blaugrana arrivera à convaincre l’Argentin de rester en Catalogne et d’y continuer l’aventure. Si tel n’était pas le cas, Messi fera alors ses valises et plusieurs options s’offriraient déjà à lui. Depuis plusieurs semaines, il est question d’un intérêt du PSG qui pourrait se jeter sur Messi pour oublier Kylian Mbappé. Et si Manchester City était également annoncé sur les rangs, cela ne serait désormais plus le cas.

Agüero change tout !