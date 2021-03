Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a une grande priorité pour succéder à Zidane !

Publié le 31 mars 2021 à 8h30 par A.M.

Du côté du Real Madrid, on se prépare à tous les scenarii pour le poste d'entraîneur. Et si Zinedine Zidane venait à quitter le club, Joachim Löw semble être la première option pour le remplacer.

Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en juin 2022, Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid cet été après une saison éreintante. Souvent critiqué, notamment durant la première partie de saison, le technicien français a connu une élimination précoce en Coupe du Roi et n'est que troisième de Liga avec respectivement six et deux points de retard sur l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone à dix journées de la fin de la saison. Reste donc la Ligue des Champions, où le Real Madrid affrontera Liverpool en quarts de finale. Mais quelque soit le résultat, Zinedine Zidane pourrait faire comme en 2018, et poser sa démission. Florentino Pérez, qui espère que cela n'arrivera pas, se prépare toutefois à toutes les éventualités.

Joachim Löw en pole ?