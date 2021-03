Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp prêt à dégainer pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 31 mars 2021 à 7h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé prendrait en considération l’option Liverpool, les dirigeants des Reds ne lanceraient en aucun cas une offensive pour l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé destiné à s’engager en faveur du Real Madrid en cas de départ du PSG cet été ? Pas forcément. Bien qu’ ABC ait révélé qu’il aurait refusé une quatrième offre de contrat du PSG, le sien expirant en juin 2022, et qu’il prévoirait de partir, Mbappé pourrait se laisser tenter par une tout autre destination que le Real Madrid. Journaliste du Times , Duncan Castles dévoilait la semaine dernière lors de l’enregistrement du Transfer Window Podcast que Kylian Mbappé gardait dans un coin de sa tête l’option Liverpool. La pépite du PSG serait attirée par l’idée d’évoluer en Premier League et de jouer sous les ordres de Jürgen Klopp, entraîneur des Reds . L’arrivée de Mbappé à Liverpool ne serait cependant pas d’actualité.

Liverpool ne se mêlera pas à la bagarre pour Mbappé