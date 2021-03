Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le Real Madrid et Liverpool, Mbappé n’a pas tranché !

Publié le 23 mars 2021 à 21h10 par Th.B.

Alors qu’une arrivée au Real Madrid semble inéluctable en l’état s’il venait à quitter le PSG, Kylian Mbappé apprécierait également le challenge Liverpool.

« Ce n’est pas le jour de parler spécifiquement de Kylian par rapport à son contrat. Comme on a dit, on va arriver à un moment où cela sera plus clair pour son futur ». Après le doublé de Kylian Mbappé dimanche face à l’OL (4-2), qui lui a permis d’atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1, Leonardo n’a pas voulu s’attarder sur l’avenir de la pépite du Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs semaines, le contrat de Mbappé, qui expirera en juin 2022, est sur toutes les lèvres. Celles du directeur sportif du PSG et celles du principal intéressé. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a souligné le 19 mars, aucune décision n’a encore été prise par le clan Mbappé concernant la suite des opérations. Le Real Madrid resterait en embuscade et rêverait toujours de mettre la main sur celui qui est appelé à créer une nouvelle rivalité avec Erling Braut Haaland. Néanmoins, le Real Madrid ne serait pas l’unique option de Kylian Mbappé.

Mbappé n’écarterait pas l’option Liverpool